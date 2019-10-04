У Раді почали представляти проект Програми дій уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України розпочав презентацію своєї діяльності на наступні 5 років. Доповідає з цього питання Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
Крім голови уряду, на вечірньому засіданні Верховної Ради присутні члени Кабінету міністрів.
Як наголосив Прем'єр, за місяць роботи уряд разом із парламентом встигли вирішити багато важливих питань.
Нагадаємо, раніше нардепи повідомили, що проект Програми діяльності уряду на 5 років сьогодні в парламенті представлятиме Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
29 вересня Кабмін схвалив програму дій уряду.
Загалом Програма дій уряду складається із 17 розділів, розподілених по окремих міністерствах. В окремий розділ винесено блок євроінтеграції.