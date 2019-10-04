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Прем'єр представить програму діяльності уряду в Раді

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Проект програми діяльності уряду на 5 років сьогодні в парламенті представлятиме Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Про це повідомила представник уряду в парламенті Ірина Верещук журналістам в кулуарах Ради, передає кореспондент УНН.

Прем'єр представить програму діяльності уряду в Раді

"Прем'єр-міністр представлятиме програму діяльності уряду (сьогодні о 16:00 – ред.), вчора відповідний комітет розглянув Програму дій уряду", - зазначила Верещук.

За її словами, Прем'єр-міністр Гончарук сьогодні на вечірньому засіданні доповість про основні пункти програми, які дадуть можливість його кабінету ще принаймні рік залишатися при владі, щоб втілювати їх у життя.

При цьому вона додала, що фракція "Слуга народу" ухвалила рішення підтримати проект програми.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що проект програми діяльності уряду народні депутати планують розглянути в п'ятницю, 4 жовтня, а проект Державного бюджету на наступний рік буде внесений на розгляд в першому читанні 18 жовтня.

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