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Премьер представит программу деятельности правительства в Раде

Киев • УНН

 • 11606 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Проект программы деятельности правительства на 5 лет сегодня в парламенте будет представлять премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук журналистам в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

Премьер представит программу деятельности правительства в Раде

"Премьер-министр будет представлять программу деятельности правительства (сегодня в 16:00 - ред.), вчера соответствующий комитет рассмотрел Программу действий правительства", - отметила Верещук.

По ее словам, премьер-министр Гончарук сегодня на вечернем заседании доложит об основных пунктах программы, которые дадут возможность его кабинету еще как минимум год оставаться у власти, чтобы воплощать их в жизнь.

При этом она добавила, что фракция "Слуга народа" приняла решение поддержать проект программы.

Напомним, ранее УНН сообщал, что проект программы деятельности правительства народные депутаты планируют рассмотреть в пятницу, 4 октября, а проект Государственного бюджета на следующий год будет внесен на рассмотрение в первом чтении 18 октября.

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