Стало известно, когда нардепы рассмотрят проекты программы деятельности правительства и Госбюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Проект Программы деятельности правительства народные депутаты планируют рассмотреть в пятницу, 4 октября, а проект Государственного бюджета на следующий год будет внесен на рассмотрение в первом чтении 18 октября. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"В первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2020 год будет вынесен для рассмотрения ориентировочно 18 октября 2019 года. Я надеюсь, что все народные депутаты качественно и плодотворно поработают над этим важным документом, и мы получим сбалансированный и эффективный законопроект", - отметил Разумков.
Он добавил, что 4 октября на заседании Совета будет рассмотрена Программа деятельности правительства, проект которой Кабмин подал в парламент 29 сентября.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы.