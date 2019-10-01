Стало известно, когда нардепы рассмотрят проекты программы деятельности правительства и Госбюджета

"В первом чтении законопроект о Государственном бюджете на 2020 год будет вынесен для рассмотрения ориентировочно 18 октября 2019 года. Я надеюсь, что все народные депутаты качественно и плодотворно поработают над этим важным документом, и мы получим сбалансированный и эффективный законопроект", - отметил Разумков.

Он добавил, что 4 октября на заседании Совета будет рассмотрена Программа деятельности правительства, проект которой Кабмин подал в парламент 29 сентября.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на следующий год для дальнейшей работы.