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Стало відомо, коли нардепи розглянуть проекти програми діяльності уряду і Держбюджету

Київ • УНН

 • 11144 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Проект Програми діяльності уряду народні депутати планують розглянути в п'ятницю, 4 жовтня, а проект Державного бюджету на наступний рік буде внесений на розгляд в першому читанні 18 жовтня. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Стало відомо, коли нардепи розглянуть проекти програми діяльності уряду і Держбюджету

"В першому читанні законопроект про Державний бюджет на 2020 рік буде винесений для розгляду орієнтовно 18 жовтня 2019 року. Я сподіваюся, що всі народні депутати якісно та плідно попрацюють над цим важливим документом, і ми отримаємо збалансований і ефективний законопроект", - зазначив Разумков.

Він додав, що 4 жовтня на засіданні Ради буде розглянута Програма діяльності уряду, проект якої Кабмін подав до парламенту 29 вересня.

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада України прийняла проект Державного бюджету на наступний рік для подальшої роботи.

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