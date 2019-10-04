В Раде начали представлять проект Программы действий правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Кабинет министров Украины начал презентацию своей деятельности на следующие 5 лет. Сообщает по этому вопросу Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
Кроме главы правительства, на вечернем заседании Верховной Рады присутствуют члены Кабинета министров.
Как отметил Премьер, за месяц работы правительство вместе с парламентом успели решить много важных вопросов.
Напомним, ранее нардепы сообщили, что проект Программы деятельности правительства на 5 лет сегодня в парламенте будет представлять премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
29 сентября Кабмин одобрил программу действий правительства.
В целом Программа действий правительства состоит из 17 разделов, распределенных по отдельным министерствам. В отдельный раздел вынесен блок евроинтеграции.