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У Раді наразі близько 8 законопроектів щодо КСУ – Разумков

У Раді наразі близько 8 законопроектів щодо КСУ – Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Верховній раді на сьогодні зареєстровано близько восьми законопроектів щодо Конституційного суду, не рахуючи ініціатив, напрацьованих робочою групою. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.

“Їх (законопроектів щодо КСУ – ред.) десь 8, взагалі. З них є два ключових, які можуть набрати підтримку в залі. Вони зареєстровані давно. Першим підписантом є Совгиря, одним з підписантів також є я. Вони знаходяться у профільному комітеті з питань правової політики”, - сказав він.

Зі слів Разумкова, комітет “чомусь” не може розглянути ці питання, і поки цього не станеться, законопроекти не можуть бути винесені в зал.

“Перша ініціатива створює умови, що рішення Конституційного суду може бути прийнято лише двома третинами, як Верховна Рада приймає зміни до Конституції. Друга пропозиція, я не впевнений, що вона буде на 100% підтримана залом, це збільшення кворуму суддів КСУ, який необхідно мати для того, щоб прийняти те чи інше рішення”, - зазначив спікер парламенту.

Він нагадав, що паралельно зі згаданими процесами, робоча група повинна напрацювати три блоки рішень.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Як повідомляв УНН, 4 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д).

Українські Національні Новини

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