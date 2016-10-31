У Раді і ЄП вирішили створити робочу комісію для впровадження реформи парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Верховнй Раді і Європарламенті вирішили створити робочу комісію для впровадження реформи українського парламенту. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.
"Разом з депутатами Європарламенту вирішили створити робочу комісію для випрацювання та впровадження реформи Верховної Ради", - сказав А.Парубій.
Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня планує звернутися до ЄП щодо "безвізу" для українців.