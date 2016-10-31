В Раде и ЕП решили создать рабочую комиссию для внедрения реформы парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Верховной Раде и Европарламенте решили создать рабочую комиссию для внедрения реформы украинского парламента. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.
"Вместе с депутатами Европарламента решили создать рабочую комиссию для выработки и внедрения реформы Верховной Рады", - сказал А.Парубий.
Напомним, Верховная Рада на этой неделе планирует обратиться к ЕП относительно "безвиза" для украинцев.