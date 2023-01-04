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У путіна немає на думці нічого, крім як знищити сусідню Україну - глава МЗС Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу на конференції в Португалії заявила, що у російського диктатора володимира путіна "немає на думці нічого, крім як знищити сусідню країну - Україну". Вона закликала Євросоюз продовжити докладати зусиль для завершення війни, пише УНН з посиланням на DeutscheWelle.

У путіна немає на думці нічого, крім як знищити сусідню Україну - глава МЗС Німеччини

Деталі

За словами Бербок, ЄС "зробив усе, щоб зупинити війну в Україні, але все ще повинен зробити більше". Вона зазначила, що позиція президента рф є однією з причин, чому важливо продовжити поставки зброї, щоб Київ мав змогу захистити життя українців та країну.

"Тому ми маємо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", – наголосила вона.

У той час як Партія зелених Німеччини, членом якої є Бербок, традиційно займає пацифістську позицію щодо військових дій, війна в Україні набуває все більш агресивного тону, пише DW. За останні місяці Німеччина поставила сучасний зенітний комплекс Iris-T, призначений для протидії російським ракетним і безпілотним атакам. Цього року в Україну планують відправити ще три системи.

Але високопоставлені українські посадовці критикували Німеччину за зволікання з наданням військової техніки й, особливо, важкого озброєння.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, уряд Німеччини підтримує вимогу України про військові репарації від рф, але ще не зайняв офіційну позицію через розбіжності у правлячій коаліції.

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