У путина нет на уме ничего, кроме как уничтожить соседнюю Украину - глава МИД Германии

Детали

По словам Бербок, ЕС "сделал все, чтобы остановить войну в Украине, но все еще должен сделать больше". Она отметила, что позиция президента рф является одной из причин, почему важно продолжить поставки оружия, чтобы Киев мог защитить жизни украинцев и страну.

"Поэтому мы должны стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнула она.

В то время как Партия зеленых Германии, членом которой является Бербок, традиционно занимает пацифистскую позицию в отношении военных действий, война в Украине приобретает все более агрессивный тон, пишет DW. За последние месяцы Германия поставила современный зенитный комплекс Iris-T, предназначенный для противодействия российским ракетным и беспилотным атакам. В этом году в Украину планируют отправить еще три системы.

Но высокопоставленные украинские чиновники критиковали Германию за промедление с предоставлением военной техники и, особенно, тяжелого вооружения.

Напомним

По данным СМИ, правительство Германии поддерживает требование Украины о военных репарациях от рф, но еще не заняло официальную позицию из-за разногласий в правящей коалиции.