У путина нет на уме ничего, кроме как уничтожить соседнюю Украину - глава МИД Германии

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21465 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 79029 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118928 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118377 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 268154 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133314 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121957 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372664 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83802 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136507 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

В DOGE используют ИИ, чтобы выявлять служащих, которые критикуют Трампа - СМИ

8 апреля, 16:12 • 11477 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 13109 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12415 просмотра

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 12007 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 15171 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 268160 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293900 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372665 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348273 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395425 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77929 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111731 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131017 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170588 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79811 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

У путина нет на уме ничего, кроме как уничтожить соседнюю Украину - глава МИД Германии

Киев • УНН

 • 502975 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на конференции в Португалии заявила, что у российского диктатора владимира путина "нет на уме ничего, кроме как уничтожить соседнюю страну - Украину". Она призвала Евросоюз продолжить прилагать усилия для завершения войны, пишет УНН со ссылкой на DeutscheWelle.

У путина нет на уме ничего, кроме как уничтожить соседнюю Украину - глава МИД Германии

Детали

По словам Бербок, ЕС "сделал все, чтобы остановить войну в Украине, но все еще должен сделать больше". Она отметила, что позиция президента рф является одной из причин, почему важно продолжить поставки оружия, чтобы Киев мог защитить жизни украинцев и страну.

"Поэтому мы должны стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнула она.

В то время как Партия зеленых Германии, членом которой является Бербок, традиционно занимает пацифистскую позицию в отношении военных действий, война в Украине приобретает все более агрессивный тон, пишет DW. За последние месяцы Германия поставила современный зенитный комплекс Iris-T, предназначенный для противодействия российским ракетным и беспилотным атакам. В этом году в Украину планируют отправить еще три системы.

Но высокопоставленные украинские чиновники критиковали Германию за промедление с предоставлением военной техники и, особенно, тяжелого вооружения.

Напомним

По данным СМИ, правительство Германии поддерживает требование Украины о военных репарациях от рф, но еще не заняло официальную позицию из-за разногласий в правящей коалиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60