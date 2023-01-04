У путина нет на уме ничего, кроме как уничтожить соседнюю Украину - глава МИД Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления на конференции в Португалии заявила, что у российского диктатора владимира путина "нет на уме ничего, кроме как уничтожить соседнюю страну - Украину". Она призвала Евросоюз продолжить прилагать усилия для завершения войны, пишет УНН со ссылкой на DeutscheWelle.
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По словам Бербок, ЕС "сделал все, чтобы остановить войну в Украине, но все еще должен сделать больше". Она отметила, что позиция президента рф является одной из причин, почему важно продолжить поставки оружия, чтобы Киев мог защитить жизни украинцев и страну.
"Поэтому мы должны стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнула она.
В то время как Партия зеленых Германии, членом которой является Бербок, традиционно занимает пацифистскую позицию в отношении военных действий, война в Украине приобретает все более агрессивный тон, пишет DW. За последние месяцы Германия поставила современный зенитный комплекс Iris-T, предназначенный для противодействия российским ракетным и беспилотным атакам. В этом году в Украину планируют отправить еще три системы.
Но высокопоставленные украинские чиновники критиковали Германию за промедление с предоставлением военной техники и, особенно, тяжелого вооружения.
Напомним
По данным СМИ, правительство Германии поддерживает требование Украины о военных репарациях от рф, но еще не заняло официальную позицию из-за разногласий в правящей коалиции.