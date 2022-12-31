У приватному будинку в Нідерландах виявили майже 650 кілограмів феєрверків

Деталі

Поліція отримала анонімний дзвінок. Під час перевірки виявилося, що частина феєрверків була пошкоджена, існувала загроза вибуху, тому їх знешкодили.

“Під час обшуку будинку мешканець кілька разів повідомив, що інших феєрверків у будинку не зберігається. Але знаходять все більше і більше, кажуть у поліції”, — пише NOS.

Власнику будинку загрожує штраф у розмірі 10 000 євро.

Доповнення

У Нідерландах цього року вилучили рекордну кількість нелегальних феєрверків — понад 671 тис. кг.