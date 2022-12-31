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В частном доме в Нидерландах обнаружили около 650 килограммов фейерверков

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Почти 650 килограммов фейерверков было найдено в одном из домов в городе Розендал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.

Детали

Полиция получила анонимный звонок. В ходе проверки оказалось, что часть фейерверков была повреждена, существовала угроза взрыва, поэтому их обезвредили.

“Во время обыска дома житель несколько раз сообщил, что других фейерверков в доме не сохраняется. Но находят все больше и больше, говорят в полиции”, — пишет NOS.

Владельцу дома грозит штраф в размере 10 000 евро.

Дополнение

В Нидерландах в этом году изъяли рекордное количество нелегальных фейерверков — более 671 тыс. кг.

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