У приватних лікарнях краща якість первинних консультацій лікаря — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Лише дві третини пацієнтів задоволені доступністю надання українцям первинних консультацій лікарів. Про це у коментарі УНН повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Олег Мусій.
“На сьогодні важко оцінити якість первинних консультацій у лікаря. Можна лише припускати, гадати. По-перше, тому що в Україні не існує критеріїв якості. Теоретично, я думаю, що як мінімум дві третини людей дійсно задоволені доступністю надання таких консультацій. Це через масу факторів, таких як обмежений час прийому лікаря, відсутність на одному місці всіх медичних послуг, ну і необхідність купувати всі медикаменти, які скаже лікар, стояти в чергах. Та інші причини, які є наслідком не реформованої системи охорони здоров’я”, — сказав О.Мусій.
Окрім того, він зазначив, що у приватних клініках сервіс кращий, але не всім доступний.
“У приватних лікарнях сервіс кращий, але лише для тих пацієнтів, які мають кошти, а кошти є лише у 10% населення, які можуть дозволити собі похід у приватні клініки. А всі інші не можуть собі дозволити не лише приватні лікарні, а й державні, тому що як я вже казав все одно часто доводиться доплачувати за ті, чи інші питання, ще і стояти у чергах”, — сказав О.Мусій.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами науковця Юрія Коваленко, послугами безперервного променевого лікування в Україні можна скористатися виключно у приватних клініках.