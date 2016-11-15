В частных больницах лучше качество первичных консультаций врача - нардеп

"На сегодняшний день трудно оценить качество первичных консультаций у врача. Можно только предполагать, догадываться. Во-первых, потому что в Украине не существует критериев качества. Теоретически, я думаю, что как минимум две трети людей действительно довольны доступностью предоставления таких консультаций. Это из-за массы факторов, таких как ограниченное время приема врача, отсутствие на одном месте всех медицинских услуг, ну и необходимость покупать все медикаменты, которые скажет врач, стоять в очередях. И другие причины, которые являются следствием не реформированной системы здравоохранения", - сказал О.Мусий.

Кроме того, он отметил, что в частных клиниках сервис лучше, но не всем доступен.

"В частных больницах сервис лучше, но только для тех пациентов, которые имеют средства, а средства есть только у 10% населения, которые могут позволить себе поход в частные клиники. А все остальные не могут себе позволить не только частные больницы, но и государственные, потому что, как я уже говорил все равно часто приходится доплачивать за те или иные вопросы, еще и стоять в очередях", - сказал О.Мусий.

Напомним, как сообщал УНН, по словам ученого Юрия Коваленко, услугами непрерывного лучевого лечения в Украине можно воспользоваться только в частных клиниках.