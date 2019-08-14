У Президента підтвердили можливий візит в Японію в жовтні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський дійсно може здійснити свій перший візит до Японії в жовтні поточного року. Таку інформацію УНН підтвердили в Офісі Президента.
“Так, це відбудеться, ми підтведжуємо цей факт”, — повідомили в ОП, відповідаючи на питання щодо можливого візиту.
Раніше УНН повідомляв з посиланням на японські ЗМІ, що Зеленський під час візиту повинен взяти участь в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто, яка відбудеться в жовтні, а також зустрінеться з прем’єр-міністром Сіндзо Абе для обміну думками про вирішення конфлікту в Україні.