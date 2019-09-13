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У Празі перенесуть скандальний пам'ятник Конєву

У Празі перенесуть скандальний пам'ятник Конєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. 12 вересня рада району чеської столиці Прага-6 вирішила долю пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву: за підсумками таємного голосування депутати вирішили перенести пам'ятник, а на його місці встановити статую на честь визволителів Праги. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.

Члени ради вирішили знайти "нове гідне місце" пам'ятнику. Дискусія про майбутнє монумента тривала більше трьох з половиною годин. Її супроводжували виступи прихильників збереження пам'ятника на колишньому місці.

Статую з площі Інтербригади, ймовірно, перемістять в один із музеїв. Точне місце перенесення монумента не визначене.

Нагадаємо, пам'ятник Конєву в Празі вирішили "захистити" від вандалів брезентом.

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