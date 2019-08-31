Пам'ятник Конєву в Празі вирішили "захистити" від вандалів брезентом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Влада у чеській столиці Празі вирішила накрити пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву з метою захистити його від вандалів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радио Прага.
Навколо нього звели будівельне риштування, і робітники накривали його брезентом, повідомив прессекретар адміністрації району Прага-6 Ондржей Шрамек.
Монумент неодноразово обливали червоною і рожевою фарбою. Востаннє фарба і напис "Ні кривавому маршалу!" з'явилися на пам'ятнику в ніч на 22 серпня, у 51-ту річницю вторгнення в Чехословаччину країн Варшавського договору.
Відмова адміністрації Праги-6 очистити пам'ятник викликала протести з боку посольства РФ і МЗС РФ. Зовнішньополітичне відомство Чехії засудило акт вандалізму, проте вказало, що не може втручатися в дії місцевого самоврядування.
Монумент був очищений добровольцями, проте на ньому збереглися сліди фарби.