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Пам'ятник Конєву в Празі вирішили "захистити" від вандалів брезентом

Пам'ятник Конєву в Празі вирішили "захистити" від вандалів брезентом

Київ • УНН

 • 12000 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Влада у чеській столиці Празі вирішила накрити пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву з метою захистити його від вандалів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радио Прага.

Навколо нього звели будівельне риштування, і робітники накривали його брезентом, повідомив прессекретар адміністрації району Прага-6 Ондржей Шрамек.

Монумент неодноразово обливали червоною і рожевою фарбою. Востаннє фарба і напис "Ні кривавому маршалу!" з'явилися на пам'ятнику в ніч на 22 серпня, у 51-ту річницю вторгнення в Чехословаччину країн Варшавського договору.

Відмова адміністрації Праги-6 очистити пам'ятник викликала протести з боку посольства РФ і МЗС РФ. Зовнішньополітичне відомство Чехії засудило акт вандалізму, проте вказало, що не може втручатися в дії місцевого самоврядування.

Монумент був очищений добровольцями, проте на ньому збереглися сліди фарби.

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