Памятник Коневу в Праге решили "защитить" от вандалов брезентом

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 6620 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113677 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124486 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115953 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121680 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126222 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151411 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150829 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140737 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Памятник Коневу в Праге решили "защитить" от вандалов брезентом

Памятник Коневу в Праге решили "защитить" от вандалов брезентом

Киев  •  УНН

 • 11999 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Власть в чешской столице Праге решила накрыть памятник советскому маршалу Ивану Коневу с целью защитить его от вандалов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Прага.

Вокруг него возвели строительные леса, и рабочие накрывали его брезентом, сообщил пресс-секретарь администрации района Прага-6 Ондржей Шрамек.

Монумент неоднократно обливали красной и розовой краской. Последний раз краска и надпись "Нет кровавому маршалу!" появились на памятнике в ночь на 22 августа, в 51-ю годовщину вторжения в Чехословакию стран Варшавского договора.

Отказ администрации Праги-6 очистить памятник вызвал протесты со стороны посольства РФ и МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство Чехии осудило акт вандализма, однако указало, что не может вмешиваться в действия местного самоуправления.

Монумент был вымыт добровольцами, однако на нем сохранились следы краски.

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