Памятник Коневу в Праге решили "защитить" от вандалов брезентом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Власть в чешской столице Праге решила накрыть памятник советскому маршалу Ивану Коневу с целью защитить его от вандалов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Прага.
Вокруг него возвели строительные леса, и рабочие накрывали его брезентом, сообщил пресс-секретарь администрации района Прага-6 Ондржей Шрамек.
Монумент неоднократно обливали красной и розовой краской. Последний раз краска и надпись "Нет кровавому маршалу!" появились на памятнике в ночь на 22 августа, в 51-ю годовщину вторжения в Чехословакию стран Варшавского договора.
Отказ администрации Праги-6 очистить памятник вызвал протесты со стороны посольства РФ и МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство Чехии осудило акт вандализма, однако указало, что не может вмешиваться в действия местного самоуправления.
Монумент был вымыт добровольцами, однако на нем сохранились следы краски.