У Празі облили фарбою пам’ятник радянському маршалу Конєву
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Невідомі вандали в черговий раз облили фарбою пам'ятник маршалу СРСР Івану Конєву у Празі. Про це повідомляє УНН з посиланням на чеське видання Denik N.
Невідомі облили червоною фарбою постамент, на якому стоїть пам'ятник, а біля підніжжя написали білою фарбою: "Ні кривавому маршалу, ми не забудемо" і дата 1968.
"Ми отримали повідомлення про пошкодження пам'ятника після 9:00. Правоохоронці обстежать відбитки ніг і вивчать записи з камер спостереження, щоб знайти виконавців",- сказав Ян Данек, прес-секретар празької поліції.
Вандалам загрожує один рік позбавлення волі.
Пам'ятник Конєву обписували і обливали фарбою вже декілька разів.
Нагадаємо, в Одесі викрали пам'ятник кішці-геймеру.