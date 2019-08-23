В Праге облили краской памятник советскому маршалу Коневу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Неизвестные вандалы в очередной раз облили краской памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на чешское издание Denik N.
Неизвестные облили красной краской постамент, на котором стоит памятник, а у подножия написали белой краской: "Нет кровавому маршалу, мы не забудем" и дата 1968.
"Мы получили сообщение о повреждении памятника после 9:00. Правоохранители обследуют отпечатки ног и изучат записи с камер наблюдения, чтобы найти исполнителей", - сказал Ян Данек, пресс-секретарь пражской полиции.
Вандалам грозит один год лишения свободы.
Памятник Коневу обписывали и обливали краской уже несколько раз.
Напомним, в Одессе похитили памятник кошке-геймеру.