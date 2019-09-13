В Праге перенесут скандальный памятник Коневу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. 12 сентября совет района чешской столицы Прага-6 решила судьбу памятника советскому маршалу Ивану Коневу: по итогам тайного голосования депутаты решили перенести памятник, а на его месте установить статую в честь освободителей Праги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Прага.
Члены совета решили найти "новое достойное место" памятнике. Дискуссия о будущем монумента длилась более трех с половиной часов. Ее сопровождали выступления сторонников сохранения памятника на прежнем месте.
Статую с площади Интербригад, вероятно, переместят в один из музеев. Точное место переноса монумента не определено.
Напомним, памятник Коневу в Праге решили "защитить" от вандалов брезентом.