В Праге перенесут скандальный памятник Коневу

Члены совета решили найти "новое достойное место" памятнике. Дискуссия о будущем монумента длилась более трех с половиной часов. Ее сопровождали выступления сторонников сохранения памятника на прежнем месте.

Статую с площади Интербригад, вероятно, переместят в один из музеев. Точное место переноса монумента не определено.

Напомним, памятник Коневу в Праге решили "защитить" от вандалов брезентом.