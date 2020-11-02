У правоохоронців в роботі два десятки проваджень щодо фінансування тероризму

Так, за січень-вересень цього року на території України обліковано 22 кримінальних провадження за статтею 258-5 Кримінального кодексу України – Фінансування тероризму. Загалом зареєстровано 22 кримінальних провадження, з них жодне не було закрито та одне провадження направлено до суду.

Нагадаємо, ексдиректор компанії "Вода Донбасу" підозрюється у фінансуванні тероризму та розтраті майна.