У правоохоронців в роботі два десятки проваджень щодо фінансування тероризму

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні з початку цього року обліковано 22 кримінальних провадження через фінансування тероризму. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у Офісі Генерального прокурора.

Так, за січень-вересень цього року на території України обліковано 22 кримінальних провадження за статтею 258-5 Кримінального кодексу України – Фінансування тероризму. Загалом зареєстровано 22 кримінальних провадження, з них жодне не було закрито та одне провадження направлено до суду.

Нагадаємо, ексдиректор компанії "Вода Донбасу" підозрюється у фінансуванні тероризму та розтраті майна. 

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Кримінал та НП

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