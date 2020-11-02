У правоохранителей в работе два десятка производств по финансированию терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине с начала этого года учтено 22 уголовных производства по финансированию терроризма. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генерального прокурора.
Так, за январь-сентябрь этого года на территории Украины учтено 22 уголовных производства по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма. Всего зарегистрировано 22 уголовных производства, из них ни одно не было закрыто и одно производство направлено в суд.
Напомним, бывший директор компании "Вода Донбасса" подозревается в финансировании терроризма и растрате имущества.