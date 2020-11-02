У правоохранителей в работе два десятка производств по финансированию терроризма

Так, за январь-сентябрь этого года на территории Украины учтено 22 уголовных производства по статье 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма. Всего зарегистрировано 22 уголовных производства, из них ни одно не было закрыто и одно производство направлено в суд.

Напомним, бывший директор компании "Вода Донбасса" подозревается в финансировании терроризма и растрате имущества.