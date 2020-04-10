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У працівника Енергоатома підтвердили коронавірус

У працівника Енергоатома підтвердили коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У працівника ДП "НАЕК "Енергоатом" підтверджено коронавірус, у компанії посилено протиепідемічні заходи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"У працівника дирекції ДП “НАЕК “Енергоатом”, яка розташована у Києві, підтверджено захворювання на COVID-19. Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні, лікарі оцінюють його стан як задовільний. Обставини інфікування коронавірусом наразі з’ясовуються", - вказали у НАЕК.

Також зазначається, що в офісних будівлях дирекції Енергоатома посилено протиепідемічні заходи, проводиться постійна дезінфекція офісних приміщень та місць загального користування, обов’язковий температурний скринінг, персоналу надаються засоби індивідуального захисту та антисептичні розчини для знезараження.

"Усі працівники, які мали контакти з захворілим, направлені на самоізоляцію", - додали у компанії.

Зазначається, що з початком дії карантину більшість персоналу НАЕК переведено на дистанційний режим роботи, оперативний персонал українських АЕС ізольовано, а критично важливі групи розміщені в окремих приміщеннях готельних комплексів міст-супутників АЕС.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.

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