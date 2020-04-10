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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46023 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54575 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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У работника Энергоатома подтвердили коронавирус

У работника Энергоатома подтвердили коронавирус

Киев  •  УНН

 • 19228 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. У работника ГП "НАЭК "Энергоатом" подтвержден коронавирус, в компании усилены противоэпидемические мероприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

"У работника дирекции ГП "НАЭК "Энергоатом", которая расположена в Киеве, подтверждено заболевание COVID-19. Больной находится на стационарном лечении, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Обстоятельства инфицирования коронавирусом выясняются", - указали в НАЭК.

Также отмечается, что в офисных зданиях дирекции Энергоатома усилены противоэпидемические мероприятия, проводится постоянная дезинфекция офисных помещений и мест общего пользования, обязательный температурный скрининг, персоналу предоставляются средства индивидуальной защиты и антисептические растворы для обеззараживания.

"Все работники, которые имели контакты с заболевшим, направлены на самоизоляцию", - добавили в компании.

Отмечается, что с началом действия карантина большинство персонала НАЭК переведено на дистанционный режим работы, оперативный персонал украинских АЭС изолирован, а критически важные группы размещены в отдельных помещениях гостиничных комплексов городов-спутников АЭС.

Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.

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