У работника Энергоатома подтвердили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. У работника ГП "НАЭК "Энергоатом" подтвержден коронавирус, в компании усилены противоэпидемические мероприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.
"У работника дирекции ГП "НАЭК "Энергоатом", которая расположена в Киеве, подтверждено заболевание COVID-19. Больной находится на стационарном лечении, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Обстоятельства инфицирования коронавирусом выясняются", - указали в НАЭК.
Также отмечается, что в офисных зданиях дирекции Энергоатома усилены противоэпидемические мероприятия, проводится постоянная дезинфекция офисных помещений и мест общего пользования, обязательный температурный скрининг, персоналу предоставляются средства индивидуальной защиты и антисептические растворы для обеззараживания.
"Все работники, которые имели контакты с заболевшим, направлены на самоизоляцию", - добавили в компании.
Отмечается, что с началом действия карантина большинство персонала НАЭК переведено на дистанционный режим работы, оперативный персонал украинских АЭС изолирован, а критически важные группы размещены в отдельных помещениях гостиничных комплексов городов-спутников АЭС.
Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.