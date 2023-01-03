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У Повітряних силах назвали причину повітряної тривоги в низці областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Причиною оголошення повітряної тривоги у низці областкй є загроза застосування ворогом балістичних ракет зі східного напрямку. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.

У Повітряних силах назвали причину повітряної тривоги в низці областей

Цитата

"Тривоги оголошуються через різні причини. Це і авіаційна активність. Може бути загроза застосування авіації дальних бомбардувальників Ту-22, також стратегічної авіації Ту-95, "Калібрів". Але цього разу це є ракетна небезпека. Загроза застосування балістичних ракет. Які можуть долетіти власне в ті області, які позначені червоним кольором, - вказав Ігнат. - На даний зі східного напряму є загроза застосування саме балістичних ракет".

Деталі

Наразі повітряна тривога оголошена у низці східних областей - Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, а також Полтавській.

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