В воздушных силах назвали причину воздушной тревоги в ряде областей

Цитата

"Тревоги объявляются по разным причинам. Это и авиационная активность. Может быть угроза применения авиации дальних бомбардировщиков Ту-22, также стратегической авиации Ту-95, "Калибров". Но на этот раз это ракетная опасность. Угроза применения баллистических ракет. Которые могут долететь собственно в те области, которые обозначены красным цветом, - указал Игнат. - На данный момент с восточного направления есть угроза применения именно баллистических ракет".

Детали

В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде восточных областей – Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, а также Полтавской.