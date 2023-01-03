В воздушных силах назвали причину воздушной тревоги в ряде областей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Причиной объявления воздушной тревоги в ряде областей является угроза применения врагом баллистических ракет с восточного направления. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Тревоги объявляются по разным причинам. Это и авиационная активность. Может быть угроза применения авиации дальних бомбардировщиков Ту-22, также стратегической авиации Ту-95, "Калибров". Но на этот раз это ракетная опасность. Угроза применения баллистических ракет. Которые могут долететь собственно в те области, которые обозначены красным цветом, - указал Игнат. - На данный момент с восточного направления есть угроза применения именно баллистических ракет".
Детали
В настоящее время воздушная тревога объявлена в ряде восточных областей – Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, а также Полтавской.