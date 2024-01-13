У Повітряних силах повідомили про рух "Кинджалів" на Київ, Рівне, Дніпро та Кривий Ріг
Київ • УНН
рф запустила ракети Кинджал у напрямку низки українських міс - попереджають Повітряні сили
У Повітряних силах повідомили про "Кинджали" у напрямку Києва, Кривого Рогу, Дніпра та Рівного, передає УНН.
"Пуски ракет "Кинджал" в напрямку Дніпро! Кривий Ріг - Кинджал! Пуски Кинджалів в напрямку Києва! Рівне - два Кинджали в вашому напрямку!" - йдеться у повідомленнях.
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Загроза нового масштабного обстрілу: у Повітряних силах повідомили про пуски ракет з 6 російських Ту-95МС13.01.24, 06:20 • 36630 переглядiв