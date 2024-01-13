У Повітряних силах повідомили про рух "Кинджалів" на Київ, Рівне, Дніпро та Кривий Ріг

У Повітряних силах повідомили про "Кинджали" у напрямку Києва, Кривого Рогу, Дніпра та Рівного, передає УНН.

"Пуски ракет "Кинджал" в напрямку Дніпро! Кривий Ріг - Кинджал! Пуски Кинджалів в напрямку Києва! Рівне - два Кинджали в вашому напрямку!" - йдеться у повідомленнях.

Раніше у Повітряних силах повідомили про зліт ще двох ворожих МіГ-31К.

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