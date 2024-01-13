В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог
рф запустила ракеты Кинжал в направлении ряда украинских городов - предупреждают Воздушные силы.
Зафиксирован взлет еще двух вражеских МиГ-31К - Воздушные силы
У рф взлетели два МиГ-31К. Ранее сообщали о пусках российских ракет Кинжал.
HIMARS на линии фронта: Залужный показал американскую артиллерию в работе
Украинские ЗРК "Гималаи" успешно поражают российские войска вдоль линии фронта, что подтвердил украинский главнокомандующий Валерий Залужный.
В Днепре прогремел взрыв на фоне ракетной угрозы - СМИ
В Днепре произошел взрыв после предупреждения Военно-воздушных сил о ракетных пусках.
В Воздушных силах предупредили о запуске ракет "Кинжал"
Ранее в Воздушных силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К вкс рф с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
В Кропивницком прогремели взрывы - СМИ
В Кропивницком прогремели взрывы на фоне продолжающейся воздушной тревоги; Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе со стороны российских бомбардировщиков.
13 января День резиновой уточки, Щедрый вечер по старому стилю
13 января отмечают День резиновой уточки, чествуя популярность и историю игрушки с момента ее появления в конце 19-го века и до культурного пика 1970-х годов.
В Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога
российскую ракету в направлении Кривого Рога зафиксировали в Воздушных силах.
Угроза нового масштабного обстрела: в Воздушных силах сообщили о пусках ракет с 6 российских Ту-95МС
Российские бомбардировщики Ту-95МС выпустили ракеты, которые, вероятно, войдут в воздушное пространство Украины между 06:00 и 07:00.
Погода на выходные: снег и морозы до 20 градусов
В эти выходные в большинстве регионов прогнозируется снег и морозы, ночная температура будет опускаться до -20°C, а дневная будет достигать около -7°C.