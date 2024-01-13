В Воздушных силах сообщили о движении "Кинжалов" на Киев, Ровно, Днепр и Кривой Рог

В Воздушных силах сообщили о "Кинжалах" в направлении Киева, Кривого Рога, Днепра и Ровно, передает УНН.

"Пуски ракет "Кинжал" в направлении Днепр! Кривой Рог - Кинжал! Пуски Кинжалов в направлении Киева! Ровно - два Кинжала в вашем направлении!" - говорится в сообщениях.

Ранее в Воздушных силах сообщили о взлете еще двух вражеских МиГ-31К.

Угроза нового масштабного обстрела: в Воздушных силах сообщили о пусках ракет с 6 российских Ту-95МС