У посилках зі США митники виявили техніку Apple на близько 1 млн гривень
Київ • УНН
Митники виявили 35 незадекларованих пристроїв Apple у посилках зі США. Їхня загальна вартість становить близько 1 млн грн.
На львівському митному пості, у міжнародних посилках митники виявили незадекларовану техніку вартістю в приблизно мільйон гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, передає УНН.
Деталі
24 вересня 2026 року на митному пості "Львів-поштовий" у міжнародних поштових відправленнях з США, адресованих громадянам України, митники виявили 35 одиниць техніки Apple, які не були зазначені в митних деклараціях. Порушення виявили завдяки аналізу попередньої інформації про міжнародні поштові відправлення, проведеному працівниками Координаційно-моніторингової митниці
Під час митного огляду встановили, що заявлені в деклараціях дані не відповідають фактичному вмісту посилок.
Серед виявленої техніки - 17 планшетів iPad, 9 iPad Air, 1 iPad mini, 2 iPad Pro, 5 ноутбуків MacBook Pro та 1 MacBook Air. Загальна вартість техніки становить близько 1 млн гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 473 Митного кодексу України
Наразі працівники Координаційно-моніторингової митниці здійснюють заходи щодо документування виявлених правопорушень.
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