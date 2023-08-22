У посилці на митниці знайшли рідкісні бронзові артефакти часів Київської Русі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Київські митники вилучили з посилки рідкісні бронзові артефакти часів Київської Русі. Ідеться про сім деталей холодної зброї та її оздоблення ІІ-ХІІ ст. н.е. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську митницю.
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«Київські митники запобігли незаконному переміщенню за кордон засобами поштового зв'язку семи деталей холодної зброї та її оздоблення ІІ-ХІІ ст. н.е., які мають значну історичну та культурну цінність», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що металеві предмети з ознаками старовини були виявлені київськими митниками під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з України (місто Умань) до Великої Британії.
«Як визначили у Національному військово-історичному музеї України, дані предмети є деталями холодної зброї та елементами її оздоблення. З-поміж усіх предметів експерти виділили два рідкісних, що можуть бути віднесені навіть до Музейного фонду через значну культурну та історичну цінність», - зазначається в повідомленні.
Київська митниця повідомляє, що це регіональний різновид бронзового наконечника від піхв меча (бутероль) та бронзова трьохлисна накладка, що оздоблювала перев’язь або піхви меча - «триксель». Обоє - періоду Київської Русі, Х-ХІ ст. н.е.
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«Бутероль декорований ажурним зображенням птаха, у якому деталізовано голову, дзьоб, очі та пір'я, а композиція трикселя представлена переплетенням тулубів трьох драконів (або змій)», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що інші артефакти за сукупністю всіх характеристик теж цікаві:
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- відносно рідкісна бронзова фібула-брошка з виїмчастою емаллю (провінціальний Рим ІІ-ІІІ ст. н.е.),
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- рідкісний різновид бронзового навершя руків’я меча романського походження з орнаментом ( ХІ-ХІІ ст. н.е.),
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- перехрестя руків'я меча та основа двоскладового навершя від руків'я меча (ХІ-ХІІ ст. н.е.)
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- головка двоскладового навершя руків'я меча (ХІ-ХІІ ст. н.е.).
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Усі артефакти автентичні, виготовлені із бронзи з використанням технологій доіндустріального періоду, вказали на митниці.
«Згідно з чинном законодавством України, на вивезення культурних та історичних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було», - інформує митниця.
Також повідомляється, що стосовно громадянки, яка відправляла рідкісні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Артефакти вилучено.