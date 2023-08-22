В посылке на таможне обнаружили редкие бронзовые артефакты времен Киевской Руси
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Киевские таможенники изъяли из посылки редкие бронзовые артефакты времен Киевской Руси. Речь идет о семи деталях холодного оружия и его отделки II-XII вв. н.э. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую таможню.
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«Киевские таможенники предотвратили незаконное перемещение за границу средствами почтовой связи семи деталей холодного оружия и его отделки II-XII вв. н.э., которые имеют значительную историческую и культурную ценность», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что металлические предметы с признаками старины были обнаружены киевскими таможенниками во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Украины (город Умань) в Великобританию.
«Как определили в Национальном военно-историческом музее Украины, данные предметы являются деталями холодного оружия и элементами его отделки. Среди всех предметов эксперты выделили два редких, которые могут быть отнесены даже к Музейному фонду из-за значительной культурной и исторической ценности», - отмечается в сообщении.
Киевская таможня сообщает, что это региональная разновидность бронзового наконечника от ножен меча (бутероль) и бронзовая трехлистная накладка, которая украшала перевязь или ножны меча - «триксель». Оба - периода Киевской Руси, Х-ХI вв. н.э.
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«Бутероль декорирован ажурным изображением птицы, в котором детализированы голова, клюв, глаза и перья, а композиция трикселя представлена переплетением туловищ трех драконов (или змей)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что другие артефакты по совокупности всех характеристик тоже интересны:
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- относительно редкая бронзовая фибула-брошь с выемчатой эмалью (провинциальный Рим II-III вв. н.э.),
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- редкая разновидность бронзового навершия рукояти меча романского происхождения с орнаментом (ХІ-ХІІ вв. н.э.),
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- перекрестие рукояти меча и основание двусоставного навершия от рукояти меча (ХІ-ХІІ вв. н.э.)
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- головка двусоставного навершия рукояти меча (ХІ-ХІІ вв. н.э.).
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Все артефакты аутентичные, изготовленные из бронзы с использованием технологий доиндустриального периода, указали на таможне.
«Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу требуется соответствующее свидетельство Министерства культуры Украины. Такого разрешения таможенникам предоставлено не было», - информирует таможня.
Также сообщается, что в отношении гражданки, которая отправляла редкие ценности за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Артефакты изъяты.