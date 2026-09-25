В посылках из США таможенники обнаружили технику Apple примерно на 1 млн гривен
Киев • УНН
Таможенники обнаружили 35 незадекларированных устройств Apple в посылках из США. Их общая стоимость составляет около 1 млн грн.
На львовском таможенном посту в международных посылках таможенники обнаружили незадекларированную технику стоимостью около миллиона гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.
Детали
24 сентября 2026 года на таможенном посту "Львов-почтовый" в международных почтовых отправлениях из США, адресованных гражданам Украины, таможенники обнаружили 35 единиц техники Apple, которые не были указаны в таможенных декларациях. Нарушение выявили благодаря анализу предварительной информации о международных почтовых отправлениях, проведенному сотрудниками Координационно-мониторинговой таможни
Во время таможенного досмотра установили, что указанные в декларациях данные не соответствуют фактическому содержимому посылок.
Среди обнаруженной техники — 17 планшетов iPad, 9 iPad Air, 1 iPad mini, 2 iPad Pro, 5 ноутбуков MacBook Pro и 1 MacBook Air. Общая стоимость техники составляет около 1 млн гривен.Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 473 Таможенного кодекса Украины
В настоящее время сотрудники Координационно-мониторинговой таможни принимают меры по документированию выявленных правонарушений.
Напомним
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