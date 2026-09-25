В посылках из США таможенники обнаружили технику Apple примерно на 1 млн гривен

$44.970.1251.120.06
ukenru
16:20 • 1640 просмотра
россия ударила двумя авиабомбами по Сумам, среди раненых 15-летний пареньPhoto
15:12 • 10269 просмотра
В Киеве в результате атак РФ число погибших возросло до семи, 46 пострадавших
Эксклюзив
14:44 • 16988 просмотра
После затяжной паузы суд продолжил рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex
14:29 • 22902 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto
13:50 • 20204 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель
13:17 • 14088 просмотра
"Плохая новость для россии" - ЕС согласовал выделение Украине €6,6 млрд на военную поддержку
12:34 • 19112 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения
12:16 • 15006 просмотра
Враг атаковал беспилотником офисное здание в Киеве: на парковке обнаружили троих погибших, ещё 7 человек пострадалиPhotoVideo
11:12 • 15732 просмотра
Украина нанесла удары по НПЗ в Перми и Новошахтинске, Заводу "Искра" и российским радиолокационным станциям - ЗеленскийPhotoVideo
25 сентября, 08:48 • 15932 просмотра
Украина получит лицензию на производство ракет для систем Patriot, Трамп подтвердил своё решение — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
62%
752мм
Популярные новости
Одесская область подверглась серии массированных ударов рф - задело почтовый терминал, Румыния поднимала F-16PhotoVideo25 сентября, 06:52 • 18723 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 31713 просмотра
В Киеве в результате удара рф повреждено здание Высшего совета правосудия, есть пострадавшиеPhoto25 сентября, 09:41 • 5006 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto12:40 • 13330 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 8354 просмотра
публикации
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto14:29 • 22903 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель13:50 • 20204 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения12:34 • 19112 просмотра
Минфин подтвердил, что прорабатывает вопрос налогообложения авиализинга
Эксклюзив
24 сентября, 12:41 • 64834 просмотра
рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ24 сентября, 12:30 • 60498 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Льюис Хэмилтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Франция
Одесса
Реклама
УНН Lite
Jay-Z больше не обвиняют в изнасиловании, истец заявила, что "никогда не встречалась" с рэпером16:07 • 1006 просмотра
Тейлор Свифт выпустила Encore к своему хитовому альбому ShowgirlVideo14:09 • 8632 просмотра
Кейт Мосс повторила свой культовый образ с Glastonbury спустя 21 годPhoto12:40 • 13473 просмотра
Главы SpaceX, Apple, Nvidia и гигантов ИИ присоединились к ужину Трампа и СиPhotoVideo25 сентября, 07:16 • 31853 просмотра
Усик кардинально сменил имидж перед годовщиной свадьбыVideo24 сентября, 20:00 • 30833 просмотра
Актуальное
Техника
СВИФТ
Отопление
Фильм
Кх-59

В посылках из США таможенники обнаружили технику Apple примерно на 1 млн гривен

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

Таможенники обнаружили 35 незадекларированных устройств Apple в посылках из США. Их общая стоимость составляет около 1 млн грн.

В посылках из США таможенники обнаружили технику Apple примерно на 1 млн гривен

На львовском таможенном посту в международных посылках таможенники обнаружили незадекларированную технику  стоимостью около миллиона гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

24 сентября 2026 года на таможенном посту "Львов-почтовый" в международных почтовых отправлениях из США, адресованных гражданам Украины, таможенники обнаружили 35 единиц техники Apple, которые не были указаны в таможенных декларациях. Нарушение выявили благодаря анализу предварительной информации о международных почтовых отправлениях, проведенному сотрудниками Координационно-мониторинговой таможни

- говорится в сообщении.

Во время таможенного досмотра установили, что указанные в декларациях данные не соответствуют фактическому содержимому посылок.

Среди обнаруженной техники — 17 планшетов iPad, 9 iPad Air, 1 iPad mini, 2 iPad Pro, 5 ноутбуков MacBook Pro и 1 MacBook Air. Общая стоимость техники составляет около 1 млн гривен.Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 1 ст. 473 Таможенного кодекса Украины

- говорится в сообщении таможенной службы.

В настоящее время сотрудники Координационно-мониторинговой таможни принимают меры по документированию выявленных правонарушений.

Напомним

Киевские таможенники изъяли из посылки редкие бронзовые артефакты времен Киевской Руси. Речь идет о семи деталях холодного оружия и его украшении II–XII вв. н. э.

Алла Киосак

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Техника