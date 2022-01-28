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У посольстві вимагають від держЗМІ Чорногорії видалити новину про “напад України” на “ЛНР”

У посольстві вимагають від держЗМІ Чорногорії видалити новину про “напад України” на “ЛНР”

Київ • УНН

 • 21386 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У посольстві України в Чорногорії вимагають від державної телерадіокомпанії країни РТКГ видалити новину про нібито "напад України" на сепаратистів так званої "ЛНР" і публічно спростувати її. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство.

У посольстві зазначили, що в момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну вони були буквально вражені публікацією новин державної служби Чорногорії РТКГ, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України.

Цитата

“Закликаємо RTCG якомога швидше видалити цю провокаційну публікацію і запобігти в майбутньому поширенню інформації, що не відповідає офіційній позиції Чорногорії, пов'язаній з територіальною цілісністю України та міжнародного права. Закликаємо RTCG уникати таких негарних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також в посольстві зажадали публічно спростовувати будь-яку неправдиву інформацію.

Так, сайт Державної телерадіокомпанії Чорногорії РТКГ опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "ЛНР".

Доповнення

Відео, де нібито в прямому ефірі американського телеканалу CNN помилково позначили Харків як російське місто, насправді виявилося фейком.

Нагадаємо, що французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на карті тимчасово окупований Крим як частину російської території.

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