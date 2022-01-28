У посольстві вимагають від держЗМІ Чорногорії видалити новину про “напад України” на “ЛНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У посольстві України в Чорногорії вимагають від державної телерадіокомпанії країни РТКГ видалити новину про нібито "напад України" на сепаратистів так званої "ЛНР" і публічно спростувати її. Про це УНН повідомляє з посиланням на посольство.
У посольстві зазначили, що в момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну вони були буквально вражені публікацією новин державної служби Чорногорії РТКГ, яка легітимізує сепаратистське угруповання на тимчасово окупованих територіях на сході України.
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“Закликаємо RTCG якомога швидше видалити цю провокаційну публікацію і запобігти в майбутньому поширенню інформації, що не відповідає офіційній позиції Чорногорії, пов'язаній з територіальною цілісністю України та міжнародного права. Закликаємо RTCG уникати таких негарних ситуацій", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також в посольстві зажадали публічно спростовувати будь-яку неправдиву інформацію.
Так, сайт Державної телерадіокомпанії Чорногорії РТКГ опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "ЛНР".
Доповнення
Відео, де нібито в прямому ефірі американського телеканалу CNN помилково позначили Харків як російське місто, насправді виявилося фейком.
Нагадаємо, що французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України зобразив на карті тимчасово окупований Крим як частину російської території.