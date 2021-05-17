У пошуках тренера: європейський клуб зацікавився Ребровим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Грецький “АЕК” розглянув варіант запрошення українського фахівця Сергія Реброва на посаду головного тренера, передає УНН з посиланням на “enwsi.gr”.
Деталі
Керівництво “АЕКа” наразі планує розлучитися із наставником Маноло Хіменесом. Босів грецького не влаштовують нинішні результати команди, яка посіла лише четвертий рядок в турнірній таблиці. Саме Ребров є одним із головних претендентів на посаду, яка має звільнитися найближчим часом.
Контракт Реброва з угорським “Ференцварошем” розрахований до літа 2022 року. З угорським клубом українець тричі поспіль виграв внутрішній чемпіонат та вивів команду до Ліги чемпіонів.
Доповнення
У нинішньому сезоні Реброва було визнано найкращим наставником угорської першості.