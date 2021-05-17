У пошуках тренера: європейський клуб зацікавився Ребровим

Деталі

Керівництво “АЕКа” наразі планує розлучитися із наставником Маноло Хіменесом. Босів грецького не влаштовують нинішні результати команди, яка посіла лише четвертий рядок в турнірній таблиці. Саме Ребров є одним із головних претендентів на посаду, яка має звільнитися найближчим часом.

Контракт Реброва з угорським “Ференцварошем” розрахований до літа 2022 року. З угорським клубом українець тричі поспіль виграв внутрішній чемпіонат та вивів команду до Ліги чемпіонів.

Доповнення

У нинішньому сезоні Реброва було визнано найкращим наставником угорської першості.