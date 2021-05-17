В поисках тренера: европейский клуб заинтересовался Ребровым

Детали

Руководство “АЕК” сейчас планирует расстаться с наставником Маноло Хименес. Боссов греческого не устраивают нынешние результаты команды, которая заняла лишь четвертую строчку в турнирной таблице. Именно Ребров является одним из главных претендентов на должность, которая должна освободиться в ближайшее время.

Контракт Реброва с венгерским “Ференцварошем” рассчитан до лета 2022 года. С венгерским клубом украинец трижды подряд выиграл внутренний чемпионат и вывел команду в Лигу чемпионов.

Дополнение

В нынешнем сезоне Реброва был признан лучшим наставником венгерской первенства.