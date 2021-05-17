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В поисках тренера: европейский клуб заинтересовался Ребровым

Киев • УНН

 • 16732 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Греческий "АЭК" рассмотрел вариант приглашения украинского специалиста Сергея Реброва на пост главного тренера, передает УНН со ссылкой на "enwsi.gr".

В поисках тренера: европейский клуб заинтересовался Ребровым

Детали

Руководство “АЕК” сейчас планирует расстаться с наставником Маноло Хименес. Боссов греческого не устраивают нынешние результаты команды, которая заняла лишь четвертую строчку в турнирной таблице. Именно Ребров является одним из главных претендентов на должность, которая должна освободиться в ближайшее время.

Контракт Реброва с венгерским “Ференцварошем” рассчитан до лета 2022 года. С венгерским клубом украинец трижды подряд выиграл внутренний чемпионат и вывел команду в Лигу чемпионов.

Дополнение

В нынешнем сезоне Реброва был признан лучшим наставником венгерской первенства.

Украинские Национальные Новости

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