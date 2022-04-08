У порту Маріуполя рашисти обстріляли криголам "Капітан Белоусов", одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Російські окупанти вночі у маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Белоусов". Одна людина загинула, ще кількох було поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на АЗОВ – Маріуполь.
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"Сьогодні вночі російські окупаційні війська у Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам "Капітан Белоусов", на якому знаходився цивільний екіпаж. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще кількох було поранено", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В АЗОВ – Маріуполі, наголошують, що путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами.
Доповнення
Бійці полку "Азов" надали допомогу екіпажу судна під прапором Домініканської Республіки, яке обстріляли російські окупанти у морському порту Маріуполя.