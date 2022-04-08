В порту Мариуполя рашисты обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", один человек погиб

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"Сегодня ночью российские оккупационные войска в Мариупольском торговом порту обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела один человек погиб, еще несколько были ранены", - говорится в сообщении.

Детали

В АЗОВ-Мариуполе, отмечают, что путинские убийцы продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся и иностранные корабли с экипажами.

Дополнение

Бойцы полка "Азов" оказали помощь экипажу судна под флагом Доминиканской Республики, которое обстреляли российские оккупанты в морском порту Мариуполя.

