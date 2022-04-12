У Луганській області тіла ховають на подвір'ях житлових секторів – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Через часткове захоплення Луганської області рашистськими окупантами з Попасної та Рубіжного неможливо вивезти тіла загиблих, тому їх або хоронять місцеві жителі, або залишають просто на вулицях. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"Складна ситуація в Попасній та Рубіжному. Через часткову окупацію міст росіянами вивіз тіл неможливий, захоронення здійснюють самі мешканці у дворах житлових секторів. Через обстріли, у певних районах, тіла залишаються лежати на вулицях", — повідомив Гайдай.
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За словами голови ОВА, там, де є доступ — тіла збирають та перевозять до приміських цвинтарів. Їх ховають у спецпакетах, на табличках пишуть якнайбільше інформації про людину.
"Прийде час і ми обов‘язково все зробимо по-людськи", — запевнив Гайдай.
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Як писав УНН, у Луганській області не залишилося уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.