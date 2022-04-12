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В Луганской области тела хоронят во дворах жилых секторов – Гайдай

Киев • УНН

 • 96837 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Из-за частичного захвата Луганской области рашистскими оккупантами из Попасной и Рубежного невозможно вывезти тела погибших, поэтому их либо хоронят местные жители, либо оставляют прямо на улицах. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, пишет УНН.

В Луганской области тела хоронят во дворах жилых секторов – Гайдай

Цитата

"Сложная ситуация в Попасной и Рубежном. Из-за частичной оккупации городов россиянами вывоз тел невозможен, захоронение осуществляют сами жители во дворах жилых секторов. Из-за обстрелов, в определенных районах, тела остаются лежать на улицах", — сообщил Гайдай.

Детали 

По словам главы ОВА, там, где есть доступ — тела собирают и перевозят к пригородным кладбищам. Их прячут в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке.

"Придет время и мы обязательно все сделаем по-человечески", — заверил Гайдай.

Ранее 

Как писал УНН, в Луганской области не осталось уцелевших объектов критической и любой другой инфраструктуры.

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