У Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,67 - ДСНС

На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,67. Про це повідомляє ДСНС із посиланням на дані Головного центру спеціального контролю, передає УНН.

"О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

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