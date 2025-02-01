У Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,67 - ДСНС
Київ • УНН
На Полтавщині зафіксовано землетрус магнітудою 3,67 на глибині 3 км. За даними ДСНС, негативних наслідків не зареєстровано.
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,67. Про це повідомляє ДСНС із посиланням на дані Головного центру спеціального контролю, передає УНН.
"О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.
У Полтаві відчули землетрус - ЗМІ01.02.25, 19:06 • 33816 переглядiв