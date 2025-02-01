В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,67 - ГСЧС
Киев • УНН
На Полтавщине зафиксировано землетрясение магнитудой 3,67 на глубине 3 км. По данным ГСЧС, негативных последствий не зарегистрировано.
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,67. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Главного центра специального контроля, передает УНН.
«В 18.21 между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 км», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, негативных последствий нет, обращений в ГСЧС не было.
В Полтаве почувствовали землетрясение - СМИ01.02.25, 19:06 • 11602 просмотра