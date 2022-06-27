У Полтаві теж чули вибухи - міський голова

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"Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - написав міський голова.

А вже за кілька хвилин після цього повідомлення він повідомив про відбій повітряної тривоги.

Раніше

У Полтавській області пролунали вибухи. Голова ОВА Дмитро Лунін повідомив про “прильоти” по Кременчуку.