У Полтаві теж чули вибухи - міський голова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Полтаві теж пролунали вибухи. Про це повідомив у Telegram-каналі міський голова Полтави Олександр Мамай, передає УНН.
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"Полтавці. У місті чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях. З'ясовуємо деталі", - написав міський голова.
А вже за кілька хвилин після цього повідомлення він повідомив про відбій повітряної тривоги.
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