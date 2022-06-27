В Полтаве тоже слышали взрывы – городской голова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Полтаве тоже раздались взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале городской голова Полтавы Александр Мамай, передает УНН.
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"Полтавцы. В городе слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях. Выясняем детали", - написал городской голова.
А уже через несколько минут после этого сообщения он сообщил об отбое воздушной тревоги.
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