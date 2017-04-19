У Полтаві продовжили опалювальний сезон
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Полтаві відсьогодні продовжили опалювальний сезон у зв'язку із різким погіршенням погодних умов. Відповідне розпорядження підписав міський голова Полтави Олександр Мамай, передає УНН-Центр.
Раніше у Полтаві вирішили відновити опалення у навчальних закладах.
Крім того, через похолодання у вінницьких школах та садочках відновили подачу опалення.
Як повідомляв УНН, через снігові замети утворився затор із вантажівок на Полтавщині.
Також нагадаємо, Луцьк відновив опалення шкіл, садочків і лікарень.