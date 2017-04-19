В Полтаве продолжили отопительный сезон
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Полтаве отныне продолжили отопительный сезон в связи с резким ухудшением погодных условий. Соответствующее распоряжение подписал мэр Полтавы Александр Мамай, передает УНН-Центр.
Ранее в Полтаве решили возобновить отопление в учебных заведениях.
Кроме того, из-за похолодания в винницких школах и садиках восстановили подачу отопления.
Как сообщал УНН, за снежных заносов образовался затор из грузовиков в Полтавской области.
Также напомним, Луцк восстановил отопление школ, садов и больниц.