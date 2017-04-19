В Полтаве продолжили отопительный сезон

Ранее в Полтаве решили возобновить отопление в учебных заведениях.

Кроме того, из-за похолодания в винницких школах и садиках восстановили подачу отопления.

Как сообщал УНН, за снежных заносов образовался затор из грузовиков в Полтавской области.

Также напомним, Луцк восстановил отопление школ, садов и больниц.