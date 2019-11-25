У польському університеті відсторонили студентку через ксенофобію щодо українки

В університеті прийняли таке рішення після публікації відео, яке студентка медичного напрямку розмістила в інтернеті на минулому тижні. На камеру вона скаржилась на українку, яка зіпсувала їй поїздку в потязі, бо зайняла місце поруч з нею.

Виражаючись здебільшого нецензурно в сторону українки, вона сказала, що та ніби-то “прибиральниця”, зайняла занадто багато місця у вагоні. “Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити... Досить того, що вона була товстою, але ще в неї була велика валіза, і вона нічого не розуміла”, — заявила студентка.

Також вона, продовжуючи свою думку, сказала: “Я мала б піти до кондуктора, але я добра до тварин. Тільки не до таких, тому наступного разу не буду... Ця жінка — дурна прибиральниця, тож ієрархії треба дотримуватись”.

В університеті повідомили, після того як заявили про рішення негайно відсторонити студентку після після заяви на адресу українців, що: “У прокуратуру також було направлено повідомлення про можливе скоєння злочину, і в університеті розпочали дисциплінарне провадження”.

У виші також додали, що: “В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської або зневажливої поведінки щодо осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації чи знедолених”.

Згодом, польська студентка пояснила свої дії тим, що вона “не думала, я просто дурепа”.

Як писав УНН, звинувачених у замаху на вбивство українського студента в польському місті Краків двох українців взяли під арешт.