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В польском университете отстранили студентку из-за ксенофобии в отношении украинки

В польском университете отстранили студентку из-за ксенофобии в отношении украинки

Киев  •  УНН

 • 17201 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Варминско-Мазурском университете польского города Ольштын от учебы отстранили студентку, которая записала видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в поезде, передает УНН со ссылкой на региональное издание Wprost.

В университете приняли такое решение после публикации видео, которое студентка медицинского направления разместила в интернете на прошлой неделе. На камеру она жаловалась на украинку, которая испортила ей поездку в поезде, потому что заняла место рядом с ней.

Выражаясь в основном нецензурно в сторону украинки, она сказала, что та якобы “уборщица”, заняла слишком много места в вагоне. “Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить... Достаточно того, что она была толстой, но еще у нее был большой чемодан, и она ничего не понимала”, — заявила студентка.

Также она, продолжая свое мнение, сказала: “Я должна пойти к кондуктору, но я добрая к животным. Только не к таким, поэтому в следующий раз не буду... Эта женщина — глупая уборщица, поэтому иерархию надо соблюдать”.

В университете сообщили, после того как заявили о решении немедленно отстранить студентку после после заявления в адрес украинки, что: “В прокуратуру также было направлено уведомление о возможном совершении преступления, и в университете начали дисциплинарное производство”.

В вузе также добавили, что: “В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении лиц разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных”.

Впоследствии, польская студентка объяснила свои действия тем, что она “не думала, я просто дура”.

Как писал УНН, обвиняемых в покушении на убийство украинского студента в польском городе Краков двух украинцев взяли под арест.

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