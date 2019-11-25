Напад з ножем на українського студента у Кракові: двох чоловіків арештували
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Звинувачених у замаху на вбивство українського студента в польському місті Краків двох українців взяли під арешт. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF 24.
"Обвинувачення в замаху на вбивство українського студента і нанесенні йому серйозної шкоди здоров'ю заслухали в районній прокуратурі Кракова і Нової Гути двоє чоловіків, затримані за вчинення нападу із застосуванням ножа. Суд помістив їх під варту на три місяці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Кракові напали з ножем на студента з України. Затримали трьох українців.